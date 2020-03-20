Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

“Кожна людина потребує підтримки і надійної опори в складній ситуації. Особливо зараз, під час поширення небезпечного вірусу, найвразливішими до якого є літні люди та ті, хто через життєві обставини не має змоги вжити необхідних заходів для захисту від хвороби. Перший серед них – дезінфекція рук і поверхонь за допомогою антисептика. Тож священнослужителі відділу Соціального Служіння Київської Митрополії ПЦУ з благословіння Предстоятеля почали виготовлення антисептиків”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 18 березня у Києві віддали перші 150 антисептиків для найвразливіших категорій населення: людей літнього віку, тих, хто опинився у скрутній ситуації або не має наразі житла.

Станом на сьогодні майже дві тисячі флаконів розповсюдили у столиці та розіслали до великих міст: Маріуполя, Харкова, Одеси.

Антисептики виготовляються за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров’я з таких реагентів: етанолу або ізопропилового спирту, перекису водню та гліцерину.

“Сьогодні ми звертаємося до парафій Православної Церкви України у Києві та благодійних організацій, які можуть розповсюджувати антисептики. Подавайте заявки на їхнє виготовлення, які ми за можливістю опрацьовуватимемо. Тільки разом, з Божою допомогою ми зможемо подолати загрозу хвороби. Просимо й вас долучитись до цієї справи. За деталями звертайтеся до керівника відділу соціального служіння Київської Митрополії ПЦУ Романа Холодова”, – резюмували в ПЦУ.