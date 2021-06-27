Президент Володимир Зеленський та його команда завдяки закону про святкування 30-ї річниці Дня Незалежності поповнять свою особисту та "партійну касу" на щонайменш 20 млрд грн.

Про це написала юристка, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України, а нині засновниця “Ліги антитрасту” Агія Загребельська.

За словами юристки, президент підписав закон, “який дозволяє Тимошенко та Кубракову витратити більше 5 млрд грн на святкування Дня Незалежності та більше 100 млрд грн (10% бюджету) на Київську окружну дорогу без аукціонів та без ProZorro”.

“Зеленський та його команда тільки завдяки цьому закону поповнять свою особисту та “партійну касу” на щонайменш 20 млрд грн”, – ідеться у дописі.

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Агія Загребельська зазначає, що таке рішення свідчить, що депутати, чиновники, політики та громадські організації, котрі всі ці дні зверталися до президента з проханнями заветувати цю корупційну схему, “коштують” для Зеленського менше ніж 20 млрд грн.

“30-річниця незалежності важливе свято для нас. Для президента – це лише можливість заробити. Наші (бюджетні) гроші Зеленський вже вважає своїми та витрачатиме їх так, як захоче. Ми станемо ще біднішими, а президент та його оточення ще багатше. Фахового та цивілізованого голосу громадян президент України вже не чує. Зеленський переконаний, що “маса” підтримуватиме його та органазовані за вкрадені гроші “видовища” забезпечать йому рейтинги”, – пише Агія Загребельська.

Раніше видання “Економічна правда” із посиланням на висновок Міністерства фінансів України до розпорядження Кабінету Міністрів №583-р від 31 травня повідомило, що на святкування 30-ї річниці Незалежності України планується витратити майже 5,5 мільярдів гривень.

У висновку Мінфіну в графі “Вартісна величина впливу на показники бюджетів”, зазначається, що реалізація всіх запланованих заходів та відзначення 30-ї річниці Незалежності “потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн грн”.