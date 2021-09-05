Цьогоріч юдейський Новий рік, Рош га-Шана, святкуватимуть 6-8 вересня. Понад 20 тисяч паломників вже приїхали до Умані. Поліція фіксує перші порушення.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Як стало відомо в березні, в’їзд паломників з Ізраїлю до Умані на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана цьогоріч можливий лише за наявності документів, які підтверджують вакцинацію проти коронавірусу.

У районі паломництва завчасно створили 53 маршрути, 18 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та 2 пункти візової підтримки.

Станом на 05 вересня до Умані вже прибули майже 23 тисяч паломників-хасидів, серед них 1730 — діти.

Вулиці патрулюють понад 600 поліціянтів та 200 нацгвардійців. За останні 4 дні до правоохоронців надійшло 22 звернення щодо подій, пов’язаних з паломниками.

За одним випадком було внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці виявили 29-річного місцевого мешканця, який в районі паломництва продавав “заборонені предмети”.

“Вилучили заборонені предмети: два електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 – ножів, 6 – дерев’яних біт”, — повідомили в поліції, додавши, що кваліфікували дії чоловіка за ч. 2. ст. 262 ККУ.

Також виявили громадянина Ізраїлю, який порушив строки перебування в нашій країні (складено адмін протокол за ст. 203 КУпАП). Чоловіка примусово повернуть до Ізраїлю.

Ще одному паломнику обмежили термін перебування в Україні через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство. Він отримав два протоколи — за ст. 173 КУпАП та ст. 203 КУпАП.

Поліція оцінює ситуацію як контрольовану.