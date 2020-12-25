Сьогодні, 25 грудня, християни відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем. У зв'язку з цим перші особи держави та політики привітали українців зі святом.

#Букви розповідають, що побажали політики українцям.

Так, із поздоровленням виступив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що 2020-й рік став роком серйозних випробувань для всіх українців.

“Безумовно, 2020-й був таким, що святковий настрій зараз у дефіциті для багатьох українців. Це був рік дійсно великих випробувань, шокуючої пандемії та карантинів, нових економік і суттєво обмежених комунікацій. Але все ж таки вкрай важливо спробувати відпустити тяжкі емоції цього року, щоб мати чисте серце для 2021-го… Щиро вітаю кожного, хто святкує. Добре, що хоча б стосовно різниці в календарних датах серед українців цього року не було великих суперечок. Це вже позитив. Різдво Христове – це ж не про дату, а про оновлення та надію. Про те, що люди завжди мають шанс змінитися, прийшовши, як за зіркою, до того, що є справді цінним. Про те, що хоча б інколи треба мати змогу розширити горизонт і зазирнути в майбутнє”, – написав Зеленський на своїй сторінці в Facebook.

Глава держави також закликав не забувати про військових і медпрацівників, які забезпечують “наше з вами життя”.

Крім того, Зеленський опублікував відеопривітання, в якому побажав українцям “веселих, теплих, смачних, а головне – здорових Різдвяних свят”.

“Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємося один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити усмішки на обличчі наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України. Нехай з Різдвом у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, а на українську землю – тисячолітні мир і процвітання”, – наголосив глава держави.

Привітав українців і п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

“Різдво – свято надії на краще, оповите родинним теплом, злагодою та любов’ю до ближнього. У Вифлеємській печері Господь прийшов у цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння. Вірю, разом ми переможемо будь-яке зло. Нехай новонароджений Христос подасть щастя в кожен дім, а Україні – мир. Теплого Різдва, веселих свят, життя – щасливого й довгого! І здорового. Бережіть себе і ближніх своїх”, – зазначив Порошенко.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль побажав українцям “здоров’я і достатку, добра і благодаті”.

“Нехай цей світлий день принесе мир і затишок до ваших осель та процвітання нашій країні”, – написав він у Facebook.

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук побажав, щоб “рідні та близькі завжди були поруч, живі й здорові”.

А віцеспікер Олена Кондратюк побажала “чудес, затишку, тепла і світла”.

Лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко зазначила, що той факт, що українці відзначають Різдво двічі, “якоюсь мірою віддзеркалює нашу непросту історію, нашу полікультурність, позитивне духовне розмаїття”.

“Бо це ще й толерантність, емпатія, повага одне до одного. Це саме те, що найбільш потрібно нам українцям в ці непрості й непевні часи… У цей світлий день нехай у нас будуть світлі й добрі мрії, надії та сподівання. Треба вірити, що ми все здолаємо і вийдемо на ті омріяні обрії щасливої, сильної, заможної європейської країни”, – наголосила політик.

Привітала українців і голова партії “Голос” Кіра Рудик. Вона побажала щасливого Різдва і поділилася емоціями від процесу підготовки подарунків.

“Найбільше я люблю загортати подарунки. Обирати їх, уявляти, як буде радіти людина, а потім загортати в яскравий папір. Бо насправді ми даруємо не цукерки й светри, а любов і вдячність за те, що ми є у житті одне одного. Щасливого Різдва вам і вашим родинам. Сьогодні саме той день, щоб радіти дивам, і самим їх створювати”, – написала Рудик.

У партії “Слуга народу” випустили колективне привітання, побажавши українцям “злагоди, щастя, тепла і достатку”.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців не забути зателефонувати батькам і подякувати лікарям.

“Бажаю, аби всі небезпеки залишилися позаду, а ваші близькі були здорові! А ще у такий день заведено дякувати тим, хто для нас важливий. Тому зателефонуйте батькам і скажіть, як сильно ви їх любите; напишіть лікарю, який вам допоміг у складний момент; розкажіть тим, хто поруч, що ви їх цінуєте”, – наголосив він.

А міністр культури Олександр Ткаченко висловив упевненість, що хоча рік, що минає, був непростим, “але Різдвяне диво обов’язково змінить все на краще”.

Міністр також виклав у своєму Telegram посилання на українську колядку “Нова радість стала” на YouTube у виконанні співаків Олександра Пономарьова, Тіни Кароль, Ірини Білик, Олега Скрипки, DZIDZIO, ALEKSEEV.