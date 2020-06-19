Народний депутат і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук придумав, як йому скласти депутатський мандат.

Про це він написав у Facebook.

“11 червня 2020 року я написав заяву про складання мандата народного депутата України. 18 червня Верховна Рада більшістю не підтримала постанову про припинення моїх депутатських повноважень. Я щиро дякую кожному депутату, який проголосував “за”. Це було виявом поваги до мого рішення”, – сказав Вакарчук.

Нагадаємо, що Рада не підтримала його рішення скласти мандат.

“Оскільки власні рішення я не змінюю, то єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату”, – зазначив Вакарчук.

Замість Вакарчука в Парламент зайде наступний за списком кандидат в депутати – “це Аліна Свідерська, юрист, висококласний фахівець з енергетики, випускниця Кембриджу”.

Святослав вакарчук зазначив, що він залишається членом партії “Голос”, і має намір зробити все від себе залежне, щоб партія розвивалася і була успішною.