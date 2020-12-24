25 грудня християни святкуватимуть Різдво за григоріанським календарем. А сьогодні відзначається Святвечір. Саме сьогодні віряни посилено готуються зустріти Різдво.

#Букви розповідають, як саме проходять приготування до святкування Різдва.

Різдво Христове – одне з головних християнських свят, встановлене на честь народження Ісуса Христа – спасителя усіх людей.

Історія виникнення Різдва

У Матвія 2:1 написано, що Ісус народився під час правління царя Ірода в юдейському місті Вифлеємі у сім’ї теслі Йосипа та Марії, які прибули до Вифлеєму для участі в перепису населення. Не знайшовши місця для ночівлі родина була змушена залишитися в печері, що використовувалася як хлів для худоби.

Під час народження Христа над печерою зійшла Вифлеємська зірка, яка вказала шлях трьом волхвам. Першими прийшли поклонитися Христу пастухи, яким про цю подію сповістив янгол, потім волхви. Волхви піднесли Христу царські дарунки – золото, ладан і смирну.

Цар Ірод, який почув звістку про народження нового царя, велів вбити всіх дітей у віці до 2 років. Йосипу явився ангел та попередив про небезпеку. Родина була змушена втекти до Єгипту і залишатися там аж до смерті Ірода. Ірод помер у 4 р. до н.е.

Народження Ісуса Христа дало можливість для порятунку душі і вічного життя для кожного християнина.

Свято Різдва Христового зародилося через кілька століть після народження Ісуса. Варто зазначити, що достеменно не відомо, в якому році народився Ісус.

Біблійні та історичні відомості вказують лише на приблизний рік народження Ісуса. Він був народжений у Віфлеємі Юдейському 6 чи 5 року до н.е.

Вирішальну роль у впровадженні окремого свята Різдва Христового зіграли святі Василій Великий, Григорій Богослов та Йоан Золотоустий. Святий Григорій Богослов ввів це свято у Константинополі.

В Єрусалимі Різдво святкувалося разом із Богоявленням аж до 634 року.

Віднедавна Різдво за григоріанським календарем в Україні є вихідним. Оскільки 25 грудня цього року припадає на п’ятницю, то українці відпочиватимуть з 25 по 27 грудня.

Римо-католицькі традиції святкування Різдва

Напередодні Різдва християни дотримуються Адвенту – часу в очікуванні свята. В цей період варто приділяти увагу духовному життю; хтось може дотримуватися посту.

Перед Різдвом кожна сім’я прикрашає свій дім – символами Різдва є різдвяний вінок, омела, солома – символ ясел.

Увечері 24 грудня за столом збирається вся родина, але при цьому одне місце залишають порожнім. Така вечеря називається вілігійною. Римо-Католицька церква не наполягає на тому, щоб страви на столі були пісними. За стіл сідають з появою першої вечірньої зірки.

За столом члени родини співають колядку, моляться, промовляють одне одному побажання, при цьому відламують шматочок облатки – прісного хлібу. Таке ділення хлібом хлібом є ознакою примирення та любові.

Вільне місце за столом залишають для гостя. Приймаючи його за стіл, родина приймає до себе самого Христа.

Під кінець вігилійної вечері вся родина колядує.

Для римо-католиків Різдво – це сімейне свято.