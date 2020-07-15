Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 15 липня, Фонд держмайна виставив столичний готель “Дніпро” на приватизаційні торги з початковою ціною в 81 млн гривень.
“Дніпро” — це чотиризірковий готель, побудований у 1964 році на початку Хрещатика неподалік від державних установ, стадіону “Динамо”, Національної філармонії та Хрещатого парку. Готель має 186 номерів на 288 місць. Інтер’єр і дизайн ресторану в готелі виконаний архітектором Ірмою Каракіс.
У торгах взяли участь 29 інвесторів. У підсумку “Дніпро” був проданий за ціною в 13,5 раза більшою за стартову — за 1 млрд 111 млн 111 тис. 222 гривні 22 копійки. Таку ціну запропонував ТОВ “Смартленд”.
Що відомо про покупця готелю?
Переможець торгів, ТОВ “Смартленд”, згідно з даними системи YouControl, було зареєстровано у 2013 році. Місце реєстрації — вул. Київська, 130, Бровари, Київська область.
За зазначеною адресою розташований старий будинок з дерев’яним парканом та невелика ділянка.
Броварська фірма “Смартленд” спеціалізується переважно на наданні в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Також компанія надає послуги складування, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, здійснює діяльність у сфері права та консультування з питань комерційної діяльності та управління.
Розмір статутного капіталу компанії — 11,3 млрд гривень. Головою та засновником компанії наразі є Максим Терещук. Йому належить частка в розмірі 17,7%. Ще одним бенефіціарним власником і засновником є ТОВ “Айс Таун” з часткою 82,3% відповідно.
Історія броварський фірми
Зараз засновниками ТОВ “Смартленд” є Максим Терещук і ТОВ “Айс Таун”, проте дані систем Opendatabot і Clarity Project свідчать про те, що раніше компанією володіла ще одна людина — Ванхапелто Петтері. На цьому зауважив проєкт “Наші гроші”.
Журналісти з’ясували, що Ванхапелто Петтері (Petteri Vanhapelto) є членом правління естонських фірм Wunderfield OÜ та Tatsu Digital OÜ. Він родом з Фінляндії, мешкає на Мальті. Петтері — професійний гравець у покер. У 2016 році він був коментатором фестивалю Cash Game Festival, у 2017 — його учасником. Цей фестиваль проводився в казино Casino Malta, що належить Olympic Casino з Olympic Entertainment Group — естонському концерну, провідному постачальнику ігрових послуг в країнах Балтії, а також Італії, Мальті та Словаччині.
У 2018 році ця компанія подала позов проти України до міжнародного арбітражу в Лондоні, пов’язаний з введенням в нашій країні заборони на гральний бізнес в 2009 році.
Olympic Entertainment Group володіла 23 гральними закладами. Компанія стверджує, що Україна порушила міждержавну угоду з Естонією про захист інвестицій, ввівши заборону на азартні ігри, і завдала Olympic Entertainment Group збитки в розмірі 40 млн євро. Компанія вимагає стягнути з України матеріальні збитки та компенсацію витрат на арбітражне провадження.
Міністерство юстиції найняло для захисту у цій справі міжнародну юридичну фірму Withers LLP (Великобританія) за $605 тис.
Стосовно фірми ТОВ “Айс Таун”, зареєстрованої в Києві, її засновником зараз є Олексій Ігунін, керівником — Анастасія Бутенко.
До травня 2019 року фірмою керував якийсь Владислав Михайлович Ужва. Особа з такими ПІБ була позаштатним помічником колишнього нардепа від “Партії регіонів” Андрія Селіварова.
Також раніше “Айс Таун” мала назву “Школа В’ячеслава Завальнюка” і належала хокеїстові Завальнюку.
- 14 липня Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу. Ним дозволяється відкриття казино в готелях.
- Водночас народні депутати заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу, зареєструвавши постанови про скасування голосування за документ.
- Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) раніше заявило, що законопроєкт про легалізацію грального бізнесу несе “численні корупційні ризики” і може призвести до значних збитків держави.