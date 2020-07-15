Компанія, що виграла торги за готель "Дніпро" за 1,1 млрд грн, раніше була пов'язана з відомим гравцем у покер, партнери якого судяться з Україною через закриття казино у 2009 році.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 15 липня, Фонд держмайна виставив столичний готель “Дніпро” на приватизаційні торги з початковою ціною в 81 млн гривень.

“Дніпро” — це чотиризірковий готель, побудований у 1964 році на початку Хрещатика неподалік від державних установ, стадіону “Динамо”, Національної філармонії та Хрещатого парку. Готель має 186 номерів на 288 місць. Інтер’єр і дизайн ресторану в готелі виконаний архітектором Ірмою Каракіс.

У торгах взяли участь 29 інвесторів. У підсумку “Дніпро” був проданий за ціною в 13,5 раза більшою за стартову — за 1 млрд 111 млн 111 тис. 222 гривні 22 копійки. Таку ціну запропонував ТОВ “Смартленд”.

Що відомо про покупця готелю?

Переможець торгів, ТОВ “Смартленд”, згідно з даними системи YouControl, було зареєстровано у 2013 році. Місце реєстрації — вул. Київська, 130, Бровари, Київська область.

За зазначеною адресою розташований старий будинок з дерев’яним парканом та невелика ділянка.

Броварська фірма “Смартленд” спеціалізується переважно на наданні в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Також компанія надає послуги складування, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, здійснює діяльність у сфері права та консультування з питань комерційної діяльності та управління.

Розмір статутного капіталу компанії — 11,3 млрд гривень. Головою та засновником компанії наразі є Максим Терещук. Йому належить частка в розмірі 17,7%. Ще одним бенефіціарним власником і засновником є ​​ТОВ “Айс Таун” з часткою 82,3% відповідно.

Історія броварський фірми

Зараз засновниками ТОВ “Смартленд” є Максим Терещук і ТОВ “Айс Таун”, проте дані систем Opendatabot і Clarity Project свідчать про те, що раніше компанією володіла ще одна людина — Ванхапелто Петтері. На цьому зауважив проєкт “Наші гроші”.

Журналісти з’ясували, що Ванхапелто Петтері (Petteri Vanhapelto) є членом правління естонських фірм Wunderfield OÜ та Tatsu Digital OÜ. Він родом з Фінляндії, мешкає на Мальті. Петтері — професійний гравець у покер. У 2016 році він був коментатором фестивалю Cash Game Festival, у 2017 — його учасником. Цей фестиваль проводився в казино Casino Malta, що належить Olympic Casino з Olympic Entertainment Group — естонському концерну, провідному постачальнику ігрових послуг в країнах Балтії, а також Італії, Мальті та Словаччині.

У 2018 році ця компанія подала позов проти України до міжнародного арбітражу в Лондоні, пов’язаний з введенням в нашій країні заборони на гральний бізнес в 2009 році.

Olympic Entertainment Group володіла 23 гральними закладами. Компанія стверджує, що Україна порушила міждержавну угоду з Естонією про захист інвестицій, ввівши заборону на азартні ігри, і завдала Olympic Entertainment Group збитки в розмірі 40 млн євро. Компанія вимагає стягнути з України матеріальні збитки та компенсацію витрат на арбітражне провадження.

Міністерство юстиції найняло для захисту у цій справі міжнародну юридичну фірму Withers LLP (Великобританія) за $605 тис.

Стосовно фірми ТОВ “Айс Таун”, зареєстрованої в Києві, її засновником зараз є Олексій Ігунін, керівником — Анастасія Бутенко.

До травня 2019 року фірмою керував якийсь Владислав Михайлович Ужва. Особа з такими ПІБ була позаштатним помічником колишнього нардепа від “Партії регіонів” Андрія Селіварова.

Також раніше “Айс Таун” мала назву “Школа В’ячеслава Завальнюка” і належала хокеїстові Завальнюку.