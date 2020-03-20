Якби в Китаї ввели карантин після перших випадків зараження коронавірусом, то наступних випадків зараження було б на 95% менше.

Про це йдеться в матеріалі “Для перемоги над коронавірусом потрібна жорстка рука? Ні. Три докази”.

Офіційно карантин в Ухані було введено 23 січня.

При цьому, китайські медики в звіті вказали, що перший хворий коронавірусом був в країні ще до 1 грудня. Таким чином, місяць місцева влада робили вигляд, що нічого не відбувається, а вірус не передається від людини до людини.

Згідно з комп’ютерним моделюванням Університету Саутгемптона (Великобританія), якби Китай не ввів “драконівські заходи щодо стримування COVID-19” спочатку, то в кінці лютого в країні було б не 114 тисяч інфікованих коронавірусом, а 7,6 мільйона – в 67 разів більше.

Аналогічне моделювання показує, що якби уряд ввів аналогічні заходи на тиждень раніше, то хворих було б на дві третини менше. Якби на три тижні раніше – інфікованих було б на 95% менше.

“Це настільки менше, що пандемії, швидше за все, вдалося б уникнути. Якби хтось визнав, що проблема існує, ще до поширення інфекції. Якби медикам не затуляли роти. Якби існували вільні ЗМІ і громадські організації”, – сказано в матеріалі.

Але цього в Китаї немає, але є “сильна рука”. У той же час, коли Китай вже через місяць повернеться до нормального і звичного життя, весь світ буде продовжувати “сидіти вдома”.