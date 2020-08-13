Громадяни України вже можуть відвідувати 42 країни світу в умовах пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зокрема, до переліку додалися: Вірменія, Буркіна-Фасо, Того і Чад.

“Минулого тижня таких країн було 38. За цей час їх кількість збільшилася на 4. Додалися Республіка Вірменія. Туди можна прибути за умови 14-денної самоізоляції. Ну і три мало популярні серед українців країни: це Буркіна-Фасо, Того і Республіка Чад”, – зазначив Кулеба.

Раніше він називав решту 38 країн, куди можуть в’їжджати українці. Це: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Багамські острови, Ліван, Болгарія, Словенія, Об’єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.

Раніше для українців були відкриті і Сейшельські острови. Але зараз в’їзд туди неможливий через епідеміологічну ситуацію в нашій країні.

(На відео – з 7:50)

В’їзд у зазначені країни можливий або без будь-яких умов, або ж при виконанні певних вимог.

У міністерстві рекомендують українцям перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тієї чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua або на сайтах МЗС інших країн.