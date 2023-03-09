У березні 2022 року австрійська компанія Swarovski призупинила російський бізнес. Нині генеральний директор Алексіс Насард оголосив про повний вихід - "відповідно до чинних санкцій і торговельних обмежень".

Про це він розповів в інтерв’ю Trend.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Swarovski закрила свої 12 російських магазинів і припинила онлайн-бізнес у Росії, проте все ще залишилася в країні.

Але наразі, за словами Насарда, компанія “дійшла висновку, що ми також не можемо підтримувати нашу сплячу діяльність”.

Хоча він не уточнив часові межі, водночас зазначив, що вихід буде “організований і здійснений відповідно до всіх чинних законів, включаючи економічні санкції та інші торгові обмеження”.

Зауважимо, стало відомо, що Туреччина зупинила транзит вантажів до РФ, які відправлялися зокрема каналами паралельного імпорту. Тож зараз РФ може втратити найбільший хаб для обходу західних санкцій.

Раніше молодший сержант ЗСУ, лідер політичної партії “Демократична сокира“, історик і громадський активіст Юрій Гудименко створив петицію за те, щоб продукція брендів, які досі працюють в РФ, була відмічена спеціальними позначками. Так покупець буде одразу мати всю інформацію для свідомого вибору.

Серед відомих компаній, що займаються ресторанним бізнесом, лише McDonald’s та Starbucks повністю покинули російський ринок. Більшість лише заявили про свої наміри, однак так і не вийшли з РФ.