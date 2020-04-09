Відповідні ролики Потап опублікував в своєму Instagram.
Олексій Потапенко та Настя Каменських приєдналися до популярного в Мережі челленджу FlipTheSwitch. Суть флешмобу в тому, що пари “перевтілюються” один в одного, обмінюючись одягом та аксесуарами.
В одній версії Потап приміряв плаття та різнобарвну шубу Каменських, а вона — його костюм.
Інший ролик Потап вирішив зробити оригінальніше, вдягнувши світлу шубу, схожу за кольором на шерсть домашнього улюбленця Каменських — болонки Мімі.
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