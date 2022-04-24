У Сибіру величезні пожежі охопили вдвічі більше територій, ніж торік. Явище стало більш поширеним, оскільки російські військові підрозділи, які зазвичай борються з ними, були передислоковані воювати в Україні.

Про це повідомило видання The Independent.

Вчені неодноразово наголошували, що потрібно якнайшвидше загасити пожежі, оскільки вони викидають величезну кількість вуглекислого газу в атмосферу Арктики. Це одна з причин занепокоєння щодо зміни клімату. Проте останніми роками лісові пожежі у Сибіру не вщухають з весни й аж до осені, що пов’язано з масовою вирубкою та тим, що ними прикривають ці факти.

Проте цього року пожежі стали більш поширеними, оскільки багато військових рятувальників відправили в Україну. Через пожежі тварини залишаються без середовища проживання й вимушені рятуватися від них. “Постійна спека” в Сибіру через пожежі та приховування обсягів вирубки призвела до рекордних 48 градусів за Цельсієм за полярним колом минулого літа.

“Оскільки найбільші пожежі часто потребують військових літаків, щоб виявити та перевірити звіти супутників або громад, для підтримки та боротьби в Сибіру, ​​сумнівно, що ці можливості будуть доступні навіть влітку, якщо війна триватиме”, — зазначила дослідниця клімату з Університету Маямі в штаті Огайо Джессіка Маккарті.

Частково зупинити хаотичні загоряння можливо лише, якщо ВС РФ заберуть із західного фронту необхідні літаки та особовий склад. Актуальна площа пожеж вже вдвічі більше, ніж у квітні 2021 року, а на думку дослідниці, вона буде поширюватися надалі.

Видання додає, що загоряння викликає особливе занепокоєння серед вчених. Подібні явища становлять частину небезпечного циклу зворотного зв’язку в Сибіру, ​​який знаходиться за полярним колом. Пожежі викидають в атмосферу вуглекислий газ і метан. Зокрема вони розморожують вічну мерзлоту та прискорюють глобальне потепління.