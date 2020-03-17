Про це розповіла в рамках лекції на саміті Singularity University нейробіолог Дів’я Чандер (Dr. Divya Chander), яка викладає на факультеті анестезіології у Стенфордському університеті й керує факультетом нейромедицини в Singularity.

За її словами, якщо одна людина, хвора на звичайний грип, заражає 1,3 людини – за 5 циклів хворими стають 45 людей. Із COVID-19 одна інфікована людина в середньому заражає 2,3 людини. І після 5 ланок зараженими опиняються вже близько 360 людей. Ось чому вірус поширюється настільки швидко.

Вчена вказала, що крива заражень у США майже повторює криву в Італії. Якщо не почати активну соціальну ізоляцію, Штати опиняться в такій же ситуації, яку переживає зараз Італія. Якщо не в гіршій.

Чандер показала графік, як введення жорсткого карантину лише днем пізніше (червона лінія) впливає на поширення інфекції. І що буде, якщо не спонукати людей лишатись удома взагалі (чорна лінія). Різниця між зеленою лінією (карантин сьогодні) та червоною (карантин завтра) – 40% випадків зараження.

Вона наголосила, що простими заходами на кшталт миття рук і соціальної ізоляції ми можемо сповільнити поширення вірусу до темпів, за яких йому зможе дати раду національна система охорони здоров’я.

«Сидячи вдома, ви часто рятуєте не себе, а вразливіших інших», – зазначила вчена.

Якщо ви молодий і здоровий (чи молода і здорова) – ви, цілком можливо, легко перехворієте на COVID. Але так само легко передасте вірус людям середнього та літнього віку. Для яких він може стати смертельним, підкреслила вона.