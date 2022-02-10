Тіло 70-річної Марінелли Беретті знайшли в її домі на півночі Італії. Жінка проживала одна, тож про її смерть не було відомо нікому.

Про це йдеться на сайті американського телеканалу CNN.

Марінелла Беретта проживала у домі біля озера в Ломбардії. Оскільки жінка була самотньою, ніхто не звернув уваги на те, що вона перестала виходити на зв’язок.

Тіло жінки знайшли лише 4 лютого, після того, як команда рятувальників прибула до будинку Марінелли. Сусіди поскаржились рятувальникам на те, що в жінчиному саду через надмірну рослинність упало дерево. Коли рятувальники прибули до будинку, то знайшли вже розкладене тіло господарки. Воно містилося в кріслі. Цю інформацію офіційно підтвердили у пресслужбі мерії міста Комо.

Що спричинило смерть жінки наразі невідомо, проте експерти встановили, що померла Марінелла наприкінці 2019 року.

У мерії додали, що ніхто з родичів жінки поки не звертався до них, хоча взагалі невідомо, чи мала вона хоч якихось родичів. Наразі тіло Марінелли міститься в морзі, дата поховання поки не визначена.

Мер міста Комо Маріо Ландрішіна запросив місцевих жителів на похорон Беретти. Організовуватиме поховання місцева влада.

“Я постараюсь також бути там і запрошую всіх містян прийти на церемонію поховання. У такі моменти потрібно бути разом. Навіть якщо ця жінка не мала рідних, ми можемо стати її родичами”, – зауважив Ландрішіна.

Він додав, що Марінелла Беретта не була в переліку людей, що потребують допомоги соціальних служб.

Зреагувала на смерть жінки й міністерка у справах сім’ї та рівних можливостей Італії Елена Бонетті.

“Ситуація з Марінеллою Беретті, забута самотність, ранить нашу душу. Згадати її життя — наш обов’язок, якщо ми хочемо бути єдиними. Турбота один про одного — це досвід сімей, закладів, громадян. Ніхто не повинен бути самотнім”, – додала Бонетті.