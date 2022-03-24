Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Скотт Моррісон занепокоєний тим, що президент країни-агресорки РФ може взяти участь у саміті держав “Великої двадцятки”, який запланований на листопад 2022 року.
“Можливість сидіти за одним столом з Володимиром Путіним, якого США вже звинуватили у військових злочинах в Україні – це для мене занадто”, – наголосив Моррісон.
Він додав, що Австралія висловлювала свою стурбованість щодо цього питання, адже Росія, розпочавши широкомасштабну війну проти України, здійснила насильницький та агресивний акт, підірвавши міжнародний правопорядок.
Варто зазначити, що напередодні посол РФ в Індонезії Людмила Воробйова заявила, що Путін готується до саміту G20 та має намір приїхати на нього.
“Велика двадцятка – це не тільки саміт, а й прогрес. Індонезія проводила чимало зустрічей як онлайн, так і офлайн. А Росія завжди брала в них активну участь”, – наголосила Воробйова.
- Нагадаємо, польський уряд запропонував виключити Росію з групи країн “Великої двадцятки”. На такий запит міністр економічного розвитку і технологій Польщі Петро Новак отримав “позитивну відповідь”.
- Водночас Китай заявив, що жоден член G20 не має права “викидати іншу країну” на тлі повідомлень, що США та їхні західні союзники оцінюють, чи повинна Росія залишатися в групі провідних економік після її вторгнення в Україну.
- Відомо також, що в Уряді Сполучених Штатів Америки офіційно заявили, що російські військовослужбовці скоїли військові злочини в Україні. Державний секретар Ентоні Блінкен зробив відповідну заяву 23 березня.