Австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон підтримує виключення Росії з G20 (країни "Великої двадцятки"). За словами політика, для нього сидіти за одним столом з президентом РФ Володимиром Путіним - це занадто.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Скотт Моррісон занепокоєний тим, що президент країни-агресорки РФ може взяти участь у саміті держав “Великої двадцятки”, який запланований на листопад 2022 року.

“Можливість сидіти за одним столом з Володимиром Путіним, якого США вже звинуватили у військових злочинах в Україні – це для мене занадто”, – наголосив Моррісон.

Він додав, що Австралія висловлювала свою стурбованість щодо цього питання, адже Росія, розпочавши широкомасштабну війну проти України, здійснила насильницький та агресивний акт, підірвавши міжнародний правопорядок.

Варто зазначити, що напередодні посол РФ в Індонезії Людмила Воробйова заявила, що Путін готується до саміту G20 та має намір приїхати на нього.