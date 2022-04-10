«Сигнал для Путіна»: у Польщі заявили про готовність розмістити ядерну зброю США на своїй території

Про це заявили під час телемарафону.
За словами члена Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федора Веніславського, такий крок від Польщі є потужним сигналом для президента країни-агресора Володимира Путіна та кремлівського режиму. Веніславський додав, що російський лідер має усвідомлювати, що ситуація змінюється.
Також важливим сигналом для путінського режиму мав стати схвалений Сенатом США закон про ленд-ліз для України. Після жахіть у Київській області, що залишили окупанти з РФ, європейські країни готові передавати новітні зразки озброєння українській армії. Іншими словами, риторика країн-партнерів стала більш чіткою стосовно РФ та її дій.
“Усе це елементи тиску на Путіна, аби він розумів, що навіть тих мінімальних завдань, які він собі ставить, навряд чи вдасться досягнути”, – додав депутат.
- Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів Америки одностайно підтримав закон щодо відновлення програми ленд-лізу, яка діяла під час Другої світової. Ця програма дозволить президенту США Джо Байдену ефективніше забезпечувати Україну озброєнням та здійснювати інше постачання, необхідне під час війни.
- Також Папа Римський Франциск закликав Україну і Росію до перемир’я. Він закликав під час Великодня не проводити військові дії.
- Російське командування намагається поповнити особовий склад долучаючи до армії інвалідів дитинства та співробітників “стратегічних підприємств”. Вони втягують воювати проти України тих жителів тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, які не підлягають призову.
- РФ продовжує залучати до армії нових солдатів. Тепер військових набирають з Придністров’я та особовий склад 2012 року.