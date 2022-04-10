«Сигнал для Путіна»: у Польщі заявили про готовність розмістити ядерну зброю США на своїй території

Уряд Польщі заявив, що готовий розмістити на своїй території ядерну зброю від країн НАТО. Зокрема йдеться про американську зброю.

Про це заявили під час телемарафону.

За словами члена Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федора Веніславського, такий крок від Польщі є потужним сигналом для президента країни-агресора Володимира Путіна та кремлівського режиму. Веніславський додав, що російський лідер має усвідомлювати, що ситуація змінюється.

Також важливим сигналом для путінського режиму мав стати схвалений Сенатом США закон про ленд-ліз для України. Після жахіть у Київській області, що залишили окупанти з РФ, європейські країни готові передавати новітні зразки озброєння українській армії. Іншими словами, риторика країн-партнерів стала більш чіткою стосовно РФ та її дій.