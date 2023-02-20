20 лютого президент США Джо Байден відвідав Київ з неанонсованим візитом. Журналіст, публіцист і письменник Віталій Портников зауважив, що така подія — це не лише політичний сигнал, який демонструє, що вільний світ продовжує підтримувати Україну у її боротьбі проти агресії Росії.

Про це журналіст розповів на своєму YouTube-каналі.

Портников зауважив, що візит, поза всяким сумнівом, “багато що значить”. Адже, ніколи ще глава США не приїздив до охопленої повномасштабною війною країни, вся територія якої може потенційно опинитися під ударом ворожої авіації та ракет.

Він також акцентував, що ніколи ще протокольні церемонії не відбувалися “під звуки сирен повітряної тривоги”.

Тож, зробив висновок журналіст, якщо це і сигнал, так сигнал непохитності.

Сигнал непохитності українського народу, сигнал непохитності вільного світу і сигнал непохитності самого американського президента”, – зауважив Портников.

За його словами, американському президенту довелось подолати багато перешкод, аби здійснити такий візит, попри те, що усі усвідомлюють тенденцію перемоги демократії над диктатурою, навіть якщо доведеться заплатити “найтяжчу ціну” у світовій історії. Американський президент – не монарх і не диктатор, а лідер республіки, у котрої існують свої правила та критерії безпеки для перших осіб. Не виключено, що ці критерії безпеки навіть не передбачали можливості такого візиту спочатку.

Тому письменник запевнив, Байден ще раз продемонстрував, що є політиком із “приголомшливим відчуттям історичної перспективи”.

Водночас Портников зауважив, що цей візит можна прочитати і як абсолютно чітке розуміння главою та його оточенням того факту, що “Росія програє”. Він переконаний, якби існували сумніви, американський президент просто не з’явився б в українській столиці.

І ще раз повторив, що приїзд є підтвердженням “віри у перемогу України”. На протистояння агресії налаштовано не лише все українське суспільство тому, а й весь цивілізований світ стоїть на стороні України.

Резюмуючи події 20 лютого, Портников наголосив, що після війни Україна стане “абсолютно іншою країною”, зі зміною систем та, можливо, політичних вподобань, проте, попередив, що передбачити як закінчиться війна не може ніхто, зауваживши, що ціну справжньої свободи потрібно буде заплатити таку, розміри якої “не уявляють собі її учасники”.

Неможливо передбачити розвиток війни.. Це туман, туман розсіюється тільки тоді, коли змовкають гармати”.

Вранці 20 лютого, стало відомо про приїзд американського президента до Києва.

Відповідаючи на питання про важливість перебування в Києві, Байден зазначив, що це його восьмий візит до міста.

Кожного разу [поїздка до Києва] все важливіша”, – сказав він.

Джо Байден заявив, що Київ “захопив частину мого серця”.