Про це Сили територіальної оборони ЗСУ повідомили у Facebook.

СКУ придбав двадцять п’ять броньованих машин на пожертви людей та організацій з усього світу. Серед них дванадцять Spartan FV103, сім 432 APC, два 434 APC, один Spartan SPA8, один Spartan SPA017 та два FV104 Samaritan.

“Усі українці світу об’єдналися проти російської навали, яка хоче знищити нашу незалежність”, — йдеться у повідомленні.

Довідка. FV103 Spartan є гусеничним бронетранспортером армії Великої Британії. Машина може перевозити до семи осіб. Міцний зварний алюмінієвий корпус з товщиною до 60 міліметрів захищає військових від уламків та великокаліберних куль.

Також FV432 є найпоширенішим броньовиком, який використовувався для транспортування піхоти на полі бою. У ньому можуть перевозити до дванадцяти осіб.

У повідомленні зазначили, що ця вся техніка дуже важлива. На ній будуть виконувати не тільки виконувати оперативні задачі, а також за потреби функції медичної евакуації цивільного населення і військовослужбовців.