Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – м. Дніпро. Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами "Shahed-136/131".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ.

Як повідомляється, загалом противник випустив:

4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків –Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети “Іскандер-М” з окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області;

20 іранських ударних дронів “Shahed-136/131” з південного та північного напрямків.

Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Схід” та повітряного командування “Південь” на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу “Shahed”.