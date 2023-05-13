Вночі 13 травня російські окупанти атакували Україну 21 БПЛА, З них 17 було знищено силами ППО, однак не обійшлось без влучань.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За офіційними даними, запуск БПЛА окупанти розпочали опівночі 13 травня. Запуски ударних БПЛА іранського виробництва “Shahed-136/131” були здійснені з північного та південного напрямків.

Загалом зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках було знищено 17 ворожих БПЛА із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп.

“На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків”, – наголосили у Повітряних силах.

Варто зауважити, що за даними КМВА всі ворожі безпілотники, які окупанти запустили на Київ, були знищені силами ППО.

Окрім цього, уночі знищено БПЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Також протягом минулої доби, 12 травня, підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири ударні БПЛА типу “Ланцет”. Тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.