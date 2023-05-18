Під час нічної атаки на Україну російські окупаційні війська випустили 30 крилатих ракет. Силами ППО було знищено 29 ворожих цілей.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У період з 21:00 17 травня по 05:30 18 травня, війська РФ здійснили кілька хвиль ракетних атак на Україну з різних напрямків.

Загалом росіяни випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Запуски здійснювались із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Також із кораблів у Чорному морі випущено шість крилатих ракет “Калібр”.

Ще дві крилаті ракети “Іскандер-К” випущено із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.

Також збито два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.