Джерело: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
У період з 21:00 17 травня по 05:30 18 травня, війська РФ здійснили кілька хвиль ракетних атак на Україну з різних напрямків.
Загалом росіяни випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.
Запуски здійснювались із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555.
Також із кораблів у Чорному морі випущено шість крилатих ракет “Калібр”.
Ще дві крилаті ракети “Іскандер-К” випущено із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.
Також збито два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
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