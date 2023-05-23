У ніч з 22 на 23 травня українські сили протиповітряної оборони знищили шість БпЛА “Shahed-136/131” та два БпЛА "Мерлін-ВР".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ.

Уночі 23 травня на різних напрямках Сили оборони знищили шість ворожих ударних безпілотників “Shahed-136/131” та два розвідувальні дрони “Мерлін-ВР”.

Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетним комплексам.

Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів “Shahed” та 9 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.