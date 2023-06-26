Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ
Як повідомляється, було здійснено пуски трьох крилатих ракет “Калібр” із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва “Shahed-136/131” із східного узбережжя Азовського моря.
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищено дві крилаті ракети “Калібр” та 7 ударних БпЛА типу “Шахед”.
Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування “Центр”.
- Розпочалася чотириста вісімдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.