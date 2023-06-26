Уночі 26 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 13 повітряних цілей.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Як повідомляється, було здійснено пуски трьох крилатих ракет “Калібр” із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва “Shahed-136/131” із східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищено дві крилаті ракети “Калібр” та 7 ударних БпЛА типу “Шахед”.

Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування “Центр”.