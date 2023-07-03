Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 "Шахедів".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Як повідомляється, вночі протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА “Shahed-136/131”. Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.

Також за минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.