Джерело: Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Так, з 1 по 4 годину ночі 4 червня противник застосував п’ять іранських ударних БпЛА “Shahed-136/131” з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, прокуратура закликає громадян відповідально поставитися до заборон знімати та оприлюднювати відео роботи протиповітряної оборони України та наслідків ураження повітряних цілей, оскільки ворог може відстежувати такі повідомлення і коригувати удари.