У ніч з 3 на 4 червня росіяни вкотре атакували Україну. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Так, з 1 по 4 годину ночі 4 червня противник застосував п’ять іранських ударних БпЛА “Shahed-136/131” з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Нагадаємо, прокуратура закликає громадян відповідально поставитися до заборон знімати та оприлюднювати відео роботи протиповітряної оборони України та наслідків ураження повітряних цілей, оскільки ворог може відстежувати такі повідомлення і коригувати удари.