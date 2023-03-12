За даними синоптиків у неділю, 12 березня, на всій території України очікується небезпечний рівень через сильні пориви вітру - 15-20м/c.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначено, що на всій території України очікується хмарне небо з проясненнями. Вночі в Україні прогнозується дощ та мокрий сніг. Вдень у східній частині буде йти невеликий дощ, у північних областях місцями – невеликий мокрий сніг, на решті території – без опадів.

За даними синоптиків, вітер очікується переважно західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі прогнозується від 3° тепла до 2° морозу, у південно-східній частині – 4-9° тепла; вдень – 2-7° тепла, у східних областях та на крайньому півдні – 8-13° тепла.

У Києві сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура по області вночі – від 3° тепла до 2° морозу, вдень – 1-6° тепла. У столиці температура повітря дорівнюватиме вночі близько 0°, вдень – 3-5° тепла.

Наголошено, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.