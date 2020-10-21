Про це повідомила головний лікар муніципалітету Тронхейм Туве Ресстад, інформує газета Verdens Gang.
За словами медика, це новий тип вірусу. Раніше його не фіксували на території Норвегії. Фахівці провели пошук у міжнародній вірусологічній базі. Подібного штаму вірусу не вдалося знайти.
Ресстад зазначила, що для інфікування цим штамом коронавірусу людям необов’язково перебувати на близькій відстані один від одного. Це свідчить про його агресивність.
Медики в коментарі каналу NRK розповіли, що новий штам коронавірусу у Тронхеймі поширюється вкрай швидко. Вчені впевнені, що коронавірус мутує та стає небезпечнішим. Наразі фахівці продовжують досліджувати небезпечну мутацію коронавірусу SARS-CoV-2.
- Раніше група вчених із США і Великобританії встановила, що наразі в світі вже існують сотні різних мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. Найбільш домінуючою залишається одна мутація – D614G. Саме вона може зробити захворювання більш заразним.
- У Франції знайшли ймовірного “нульового пацієнта” з COVID-19. Він перехворів ще 27 грудня, коли Китай ще не оголосив про епідемію коронавірусу, а в світі не було пандемії.