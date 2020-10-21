З 16 по 18 жовтня у норвезькому Тронхеймі виявили новий небезпечний штам коронавірусу. За два дні новий тип вірусу виявили у вісьмох жителів.

Про це повідомила головний лікар муніципалітету Тронхейм Туве Ресстад, інформує газета Verdens Gang.

За словами медика, це новий тип вірусу. Раніше його не фіксували на території Норвегії. Фахівці провели пошук у міжнародній вірусологічній базі. Подібного штаму вірусу не вдалося знайти.

Ресстад зазначила, що для інфікування цим штамом коронавірусу людям необов’язково перебувати на близькій відстані один від одного. Це свідчить про його агресивність.

Медики в коментарі каналу NRK розповіли, що новий штам коронавірусу у Тронхеймі поширюється вкрай швидко. Вчені впевнені, що коронавірус мутує та стає небезпечнішим. Наразі фахівці продовжують досліджувати небезпечну мутацію коронавірусу SARS-CoV-2.