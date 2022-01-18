Сьогодні, 18 січня, на території України очікується сніг, ожеледиця і сильні пориви вітру, які досягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Переважатиме волога та хмарна погода. У Волинській та Рівненській областях буде хмарно з проясненнями. У більшості регіонів України очікуються опади у вигляді невеликого снігу та мокрого снігу.

На дорогах синоптики прогнозують місцями ожеледицю.

Температура у західних областях України вночі коливатиметься від -2°C до -6°C, а вдень – від -2°C до 0°C. А у Закарпатській області стовпчики термометрів можуть піднятися до +2°C тепла.

У центральних регіонах вночі очікується від -3°C до -5°C, а вдень – до -3°C.У північних областях стовпчики термометрів уночі опустяться до -6°C, а вдень – від -2°C до -4°C.

У східних регіонах вночі також буде морозна погода (до -4°C), а вдень – до -3°C.