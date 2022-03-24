23 березня у приміщенні міської ради Мукачева відбулось затримання 19 осіб, які, за даними поліції, намагались вчинити конфлікт. За інформацією місцевих ЗМІ затримані - це так звана "армія" народного депутата України Віктора Балоги. Сам Балога підтвердив, що привів невідомих чоловік до міськради Мукачева та звинуватив поліціянтів у "диверсійній діяльності".

Про це повідомляють #Букви.

23 березня поліція Закарпатської області повідомила про затримання групи зловмисників, котрі вчинили конфлікт у міськраді Мукачева.

За даними поліціянтів, вони, отримавши виклик із міської ради, одразу ж прибули на місце події, де застали групу агресивно налаштованих осіб. Останні вчиняли конфлікт із застосуванням фізичної сили. На вимоги правоохоронців припинити порушення, невідомі намагались напасти вже на поліціянтів.

Проте правоохоронці затримали 19-ьох зловмисників та доставили їх до місцевого відділення поліції.

Слідчі кваліфікували затриманим порушення ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство). Відповідно до санкції статті, затриманим загрожує до 5 років за ґратами.

Водночас, за даними місцевого сайту 0312.ua, затримані особи – це “армія” нардепа Віктора Балоги.

Повідомляється, що напередодні у міськраді Мукачева була сформована нова депутатська група, яка більше непідконтрольна Балозі і тому він вирішив зірвати засідання місцевих депутатів, аби вони не ухвалили “неправильні” рішення. Як відомо, на позачерговій сесії Мукачівської міськради розглядалося питання щодо відсторонення з посади секретаря ради депутатки від “ОПЗЖ” Яни Чубирко.

Всі затримані особи – це нібито працівники охоронної фірми ТОВ “Форт”, яку контролює родина Балог.

“Побоюючись низки кадрових питань які ідуть у розріз з баченням клану Балог – останній вдався до радикальних методів, які вчасно присікла поліція”, – пишуть у ЗМІ.

Зазначається, що після затримання невідомих осіб, до Мукачівської міськради увірвався сам Віктор Балога, який вже самотужки намагався зірвати засідання.

Також повідомляється, що Віктор Балога нібито планував спровокувати конфлікт між Україною та Угорщиною на користь Росії. Для цього йому потрібно було дестабілізувати ситуацію на Закарпатті.

Відомо, що народний депутат Віктор Балога разом із “ОПЗЖ” не голосував за введення в Україні воєнного стану та виділення коштів на забезпечення ЗСУ.

Варто додати, що і сам Балога не приховує того, що привів на сесію Мукачівської міськради невідомих осіб. Проте, за версією нардепа, це було зроблено задля того, щоб не пропустити на засідання міськради представників “ОПЗЖ”.

Нардеп нагадав, що Президент України Володимир Зеленський заборонив діяльність “ОПЗЖ” у період воєнного стану, тому представникам цієї партії “немає чого робити у жодній раді України”.

“Тому я особисто не впустив депутатів ОПЗЖ на сесію і не дозволив їм пройти. Натомість поліція та силовики за вказівкою губернатора, почала чинити спротив мені з намаганнями пропустити депутатів ОПЗЖ. Поліція “по безпредєлу” затримала людей, які були поруч зі мною за, ніби то, спротив”, – написав Балога звинувативши поліціянтів у “диверсійні діяльності”.

Зреагував на події у Мукачеві і голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Він зауважив, що сьогодні основне завдання всіх українців – оборона держави.

Проте низка політиків, щоб виправдати власні прорахунки, намагаються створити “напругу” в окремих регіонах.

“Ви вирішили сприяти ворогу? Ми вам цього не дозволимо і будемо жорстко зупиняти будь-які передумови до розхитування ситуації на Закарпатті”, – наголосив Віктор Микита.

Він додав, що правоохоронці спрацювали на випередження, не дозволивши дестабілізувати ситуацію під час воєнного стану.