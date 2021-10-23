Біля будівлі так званого Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі був помічений поліційний автомобіль, обладнаний системою розпізнавання осіб.

Про це повідомила правозахисна група “Кримська солідарність”.

Кореспонденти “Кримської солідарності” біля будівлі Кримського гарнізонного військового “суду” в Сімферополі , де проходили дебати у справі третьої Бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”, помітили автомобіль з панорамними камерами, що фіксують людей на 360 градусів.

Зазначається, що раніше в тимчасово окупованому Криму таке не практикувалось. Однак в січні 2021 року такі пристрої відпрацьовувалися російськими силовиками на московських мітингах.

Також за допомогою таких камер обчислювалися порушники карантину навесні 2020 року. Згодом, таку техніку почали впроваджувати в регіонах Росії, оскільки медична маска не завжди заважає ідентифікації та розпізнавання особи.

“Будь-якими способами хочуть перешкодити людям збиратися у судів навіть як слухачі, висловлювати свою громадянську позицію і підтримувати сім’ї політв’язнів”, – зазначає адвокат Еміль Курбедінов.