Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

Адвокат Ілля Новіков заявив, що юристи зібрали публічні заяви людей, на яких тиснули та яким пропонували “угоду”, якщо вони дадуть покази проти Порошенка. Зокрема йдеться про генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, генерал-лейтенанта ЗСУ, заступника міністра оборони (2015-2019) Ігоря Павловського, директора ПАТ “Завод “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру та бізнесмена Сергія Кузяру.

Так, за словами Марченка, його чотири рази вивозили з СІЗО й пропонували дати покази проти Порошенка в обмін на закриту проти нього справу; Шандра заявив, що йому передавали привітання з фразами: “нам потрібні зовсім інші люди, тому до вас претензій ми не бачимо, дайте якісь покази”; а Кузяра зазначав, що йому кілька разів змінювали місце ізоляції, тиснули та залякували.

“Ці люди не всі знають один одного, вони проходять по різних провадженнях, єдине, що є спільного – це прізвище п’ятого президента і те, що саме покази проти Порошенка зазначалися як умова, за якою вони можуть вийти з-під варти”, – додав адвокат Новіков.

Також юристи додали, що про спроби сфабрикувати покази проти Порошенка заявив і екссуддя Микола Чаус, якого “викрали з території Молдови, катували та утримували кілька місяців у полоні”.

“Якщо Павловського, Марченка, Шандру, Кузяру тримали хоча б у слідчому ізоляторі – це державна установа. То у випадку з Чаусом ми бачимо, що використовувалися українські спецслужби, що встановлено компетентними органами Молдови, для операції з викрадення людини. Відповідно до нашого закону це називається насильницьке зникнення, коли викрадають людину і тримають її місяцями у невідомому місці, невідомому підвалі. Коли катують, коли використовують наручники, голод, приниження і мішок на голову. Це відверті реальні катування”, – заявив адвокат Ігор Головань.

Юристи акцентували, що цим займаються структури, якими керує чинна влада на чолі з президентом держави. На думку адвокатів, це все робиться з метою політичних переслідувань.

“В цю п’ятницю очікуємо засідання Апеляційного суду Києва у справі запобіжного заходу за так званою “вугільною справою”. Я нагадую, що ця справа повністю ґрунтується на тому, що начебто існувала злочинна змова на користь терористів. Вже зрозуміло, що такої змови не було. Але з того, що ми бачимо, з цієї низки заяв, з того пазлу, який склався, випливає, що насправді існує змова на фальсифікацію цих всіх проваджень, всіх справ. І кожна людина, яка погоджується брати участь у цій фальсифікації, її дії будуть сприйматися в контексті того, що ми зараз бачимо”, – резюмував Новіков.

Як повідомлялося раніше, Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань підозрюють Петра Порошенка у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України. Слідство вважає, що під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік, шляхом придбання вугілля у 2014-2015 роках.