Іранська школярка померла після побиття силами безпеки країни. Дівчинку побили за те, що у її шкільних підручниках не було зображень засновника Ісламської Республіки.

Про це повідомляє Iran Wire.

Дівчинку звали Парміс Хамнава. Вона була ученицею середньої школи Парвін Етесамі в Іраншахрі повідомляють агентство новин Halwash і Кампанія активістів Белуджа, яка відстежує порушення прав людини в регіоні Белуджистан.

У Хамнави почалась носова кровотеча у школі після того, як її побили силовики, коли вони помітили, що в її книгах відсутні зображення засновника Ісламської Республіки.

Наступного дня школярка померла в лікарні. Співробітники спецслужб погрожували її родині та друзям, аби вони не повідомляли про смерть дівчини у ЗМІ.

Смерть 22-річної Махси Аміні під вартою поліції моралі у Тегерані викликала хвилю загальнонаціональних демонстрацій проти духовенства Ірану.

Дівчата з усього Ірану приєдналися до загальнонаціональних протестів останніми днями, що призвело до зіткнень з учителями та, зрештою, силами безпеки, які заарештували деяких дівчат, підозрюваних в участі в демонстраціях.

Школярки, очевидно, становлять серйозну проблему для політичного істеблішменту в Тегерані. Служби безпеки та розвідки зараз розглядають, як придушити натовпи дітей, які закликають до свободи на найбільших протестах в Ірані з 2019 року.

Попри запроваджені обмеження в Інтернеті, спрямовані на те, щоб запобігти зібранням і розповсюдженню фото з протестів, протестувальники знайшли нові способи донести своє повідомлення та поділитися кадрами із зовнішнім світом. Це призвело до глобального засудження жорстокого придушення режиму.

Служби безпеки розв’язали жорстку відповідь на переважно мирні протести, під час яких загинули щонайменше 253 людини, зокрема 34 дитини.

ДОВІДКА: в Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.