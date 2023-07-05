Джерело: Military Media Center
“В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”, — зазначив речник.
Українські війська північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника. Сили оборони вибивають ворога з раніше захоплених рубежів.
Російські військові чинять потужний опір. Для цього вони застосовують резерви і зазнають великих втрат. Станом на сьогодні тривають важкі бої.
Українські військові продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.
- Британські розвідники повідомили, що російські окупанти вдосконалили тактику, яка спрямована на сповільнення контрнаступу Збройних сил України.