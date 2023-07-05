Збройні сили України мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов зазначив, що сили оборони закріплюються на рубежах.

Джерело: Military Media Center

“В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”, — зазначив речник.

Українські війська північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника. Сили оборони вибивають ворога з раніше захоплених рубежів.

Російські військові чинять потужний опір. Для цього вони застосовують резерви і зазнають великих втрат. Станом на сьогодні тривають важкі бої.

Українські військові продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.