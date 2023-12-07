• Російські пропагандисти стверджували, що штурмові групи ЗСУ кілька разів намагалися просунутися на південь від Кринок і укріпили плацдарм на південний схід від населеного пункту. Також українські сили продовжують зміцнювати своє угруповання в самих Кринках.

• Зазначається, що Сили оборони також утримують позиції біля Антонівського мосту та поблизу Козачих Лагерів, і ефективно контролюють лісові масиви, острови та берегову лінію вздовж річки Конка.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.