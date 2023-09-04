Джерело: ISW
В огляді вказують: українські війська продовжили контрнаступальні операції і 3 вересня просунулися вперед під Бахмутом і на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку.
Геолокаційні дані за2 і 3 вересня вказують на те, що українські сили контролюють південну частину Кліщіївки. Речник Таврійського угруповання українських військ Олександр Штупун заявив, що українські сили досягли успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).
У звіті також йдеться про те, що командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські війська присвятили 60 відсотків свого часу і ресурсів створенню серії оборонних позицій, які зараз прорвали українські війська, і лише по 20 відсотків – двом наступним, розташованим далі на південь.
Аналітики зазначають: ця прорвана серія російських оборонних позицій складається з системи взаємопов’язаних російських окопів і бліндажів, захищених протитанковими ровами і щільними мінними полями, і заява Тарнавського підтверджує попереднє спостереження ISW того, що російські війська, можливо, не проводили аналогічну складну підготовку на наступних серіях оборонних рубежів, зокрема, щодо щільності мінних полів.
Ключові висновки ISW за 3 вересня:
- Українські війська продовжували контрнаступальні операції і 3 вересня просунулися вперед під Бахмутом і в західній частині Запорізької області.
- Кілька російських джерел стверджували, що українські сили продовжують діяти на лівому (східному) березі Дніпра в окупованій частині Херсонської області.
- Російські війська здійснили серію ударів з безпілотників по об’єктах української портової інфраструктури в Одеській області 3 вересня.
- Російські військові, схоже, проводять масштабний набір особового складу за допомогою прихованої мобілізації, хоча підготовка і розподіл цих нових військовослужбовців залишаються незрозумілими.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецька, у прикордонній зоні між західним Донецьком і східним Запоріжжям та на заході Запорізької області, а 3 вересня просунулися вперед у деяких районах.
- Російські правоохоронці патрулюють і охороняють виборчі дільниці в окупованій Україні, щоб не допустити висловлення громадянами своєї незгоди з виборами і фіксувати процес голосування.