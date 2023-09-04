Джерело: ISW

В огляді вказують: українські війська продовжили контрнаступальні операції і 3 вересня просунулися вперед під Бахмутом і на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку.

Геолокаційні дані за2 і 3 вересня вказують на те, що українські сили контролюють південну частину Кліщіївки. Речник Таврійського угруповання українських військ Олександр Штупун заявив, що українські сили досягли успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

У звіті також йдеться про те, що командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські війська присвятили 60 відсотків свого часу і ресурсів створенню серії оборонних позицій, які зараз прорвали українські війська, і лише по 20 відсотків – двом наступним, розташованим далі на південь.

Аналітики зазначають: ця прорвана серія російських оборонних позицій складається з системи взаємопов’язаних російських окопів і бліндажів, захищених протитанковими ровами і щільними мінними полями, і заява Тарнавського підтверджує попереднє спостереження ISW того, що російські війська, можливо, не проводили аналогічну складну підготовку на наступних серіях оборонних рубежів, зокрема, щодо щільності мінних полів.

Ключові висновки ISW за 3 вересня: