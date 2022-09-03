Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що прикордонники разом з іншими підрозділами оборони не зупиняються та продовжують максимально нарощувати систему оборони кордонів України.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Сергій Дейнеко перевірив кордон у межах Чорнобильської зони та зазначив, що на цьому напрямку прикордонники разом із підрозділами ЗСУ, Нацгвардії та поліції постійно збільшують обороноздатність для того, щоб російські загарбники знову не змогли зайти на територію України.

Відтак українські захисники знищили під’їзді шляхи, облаштували необхідні оборонні елементи та інженерні загородження. А ще попри обстріли військові постійно ведуть спостереження за підступами до українського кордону.

“Напрямок у межах Чорнобильської зони залишається не менш загрозливим ніж інші, адже ми добре пам’ятаємо, що Білорусь дозволила підрозділам Збройних сил Російської Федерації здійснити повномасштабне вторгнення в Україну і через Чорнобильську зону”, – зазначив Сергій Дейнеко.

Крім того, наголосив, що нині кордон по зоні відчуження укріплений.

“Перемога у нас буде одна і її наближають спільні злагоджені дії всіх українських захисників. Навіть коли ворог мав значну перевагу, йому не вдалося нас зламати. Натомість він побачив і добре відчув нашу жагу до волі та незалежності”, – підсумував голова Держприкордонслужби.