Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила.
“Силами та засобами Королівської бригади ліквідовано ворожий ударний вертоліт Мі-24”, – наголосили вони.
Вертоліт, який ще називають “крокодилом”, намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк. Утім, його зупинив влучним пострілом з ПЗРК “Ігла” стрілець-зенітник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила.
Після влучання російський гелікоптер впав на підконтрольній ворогу території поблизу тимчасово окупованої Горлівки.
- У ніч з 21 на 22 травня сили ППО знищили російський літак Су-35. Його, ймовірно, було збито над Чорним морем.