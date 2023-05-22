Українські захисники 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила "приземлили" російський гелікоптер Мі-24 на Донеччині. Бійці влучили в ударний вертоліт з ПЗРК "Ігла".

Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила.

“Силами та засобами Королівської бригади ліквідовано ворожий ударний вертоліт Мі-24”, – наголосили вони.

Вертоліт, який ще називають “крокодилом”, намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк. Утім, його зупинив влучним пострілом з ПЗРК “Ігла” стрілець-зенітник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила.

Після влучання російський гелікоптер впав на підконтрольній ворогу території поблизу тимчасово окупованої Горлівки.