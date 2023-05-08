У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Сили оборони збили всі 35 ударних БпЛА, випущених російськими військами.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

Як повідомляється, було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування “Центр” Повітряних Сил, у взаємодії з складовими Сил оборони України, знищено усі тридцять п’ять “Shahed-136/131”.

Також, близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей. Наслідки з’ясовуються.

Додамо, сьогодні, в ніч на 8 травня, під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами з різних напрямків, внаслідок чого в столиці є руйнування та постраждалі.

У Святошинському районі столиці, ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло. Також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади та є падіння уламків на проїжджу частину. Крім того, внаслідок атаки БпЛА травмовано 5 осіб – їм надана медична допомога.

У Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива ( без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто. Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу: газ перекрито, пожежу ліквідовано.