Про це інформує пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.
Як повідомляється, було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування “Центр” Повітряних Сил, у взаємодії з складовими Сил оборони України, знищено усі тридцять п’ять “Shahed-136/131”.
Також, близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей. Наслідки з’ясовуються.
Додамо, сьогодні, в ніч на 8 травня, під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами з різних напрямків, внаслідок чого в столиці є руйнування та постраждалі.
У Святошинському районі столиці, ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло. Також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади та є падіння уламків на проїжджу частину. Крім того, внаслідок атаки БпЛА травмовано 5 осіб – їм надана медична допомога.
У Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива ( без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто. Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу: газ перекрито, пожежу ліквідовано.
- Над Києвом, вночі, 7 травня, українські військові засобами протиповітряної оборони збили розвідувальний безпілотний літальний апарат Росії.
- Триває чотириста тридцять восьма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом доби ворог здійснив 39 атак.
- Станом на 7 травня у Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 12 одиниць, серед яких чотири надводних ракетоносії з максимально можливим сумарним залпом “Калібрів” до 32 ракет.