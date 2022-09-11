Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.
Попередньо російські війська запустили ракети авіацією та флотом з берегів Каспію та Чорного моря.
Лунін закликав містян залишатись в укриттях.
Загалом протягом трьох днів Збройні сили України ліквідували повітряних цілей ворога на $157,5 мільйонів доларів.
Йдеться про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, які знищили протягом 5-7 вересня. Такий підрахунок втрат ворога у твердій валюті провели у Генеральному штабі ЗСУ.
- Протягом останньої доби РФ убила щонайменше 10 цивільних осіб у Донецькій області. Ще 19 осіб отримали поранення.
- Триває двохсота доба протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. В Херсонській області окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах. У зв’язку з великими втратами у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових.
- На Харківщині українські сили прорвали російські позиції до 70 км вглиб. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області.