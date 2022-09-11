Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Попередньо російські війська запустили ракети авіацією та флотом з берегів Каспію та Чорного моря.

Лунін закликав містян залишатись в укриттях.

Загалом протягом трьох днів Збройні сили України ліквідували повітряних цілей ворога на $157,5 мільйонів доларів.

Йдеться про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, які знищили протягом 5-7 вересня. Такий підрахунок втрат ворога у твердій валюті провели у Генеральному штабі ЗСУ.