Надвечір 11 вересня у Кременчуцькому районі, що на Полтавщині, під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Спрацювали українські сили ППО.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Попередньо російські війська запустили ракети авіацією та флотом з берегів Каспію та Чорного моря.

Лунін закликав містян залишатись в укриттях.

Загалом протягом трьох днів Збройні сили України ліквідували повітряних цілей ворога на $157,5 мільйонів доларів.

Йдеться про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, які знищили протягом 5-7 вересня. Такий підрахунок втрат ворога у твердій валюті провели у Генеральному штабі ЗСУ.