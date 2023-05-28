Джерело: пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.
28 травня, під час ракетної небезпеки, один з артилерійських катерів річкової флотилії Військово-Морських Сил, в акваторії Київського водосховища виявив БПЛА.
Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катера Шахед-136 було знищено.
У Генштабі ЗСУ раніше зазначили, що РФ не відмовляється від планів щодо подальшої окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 18 ворожих атак.
Та уточнили, що цієї доби, вночі, РФ завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”, 58 із 59 було знищено нашими захисниками.
Загалом, протягом цієї доби противник завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складається з семи одиниць, ще один корабель чергує в Азовському. Всі ракетоносії заведені в пункти базування.
- Загалом протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 2 з яких ЗКР С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня, близько 20 колишніх ув’язнених, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають.
- У ніч проти 28 травня російські військові використали нетрадиційні маршрути для масованої атаки ударними дронами “Shahed-136/131”. БПЛА запускали з північного напрямку – Брянська область та південного – Краснодарський край.