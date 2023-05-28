Вночі 28 травня під час масованої атаки РФ, один із ворожих безпілотників типу Shahed збили в акваторії Київського водосховища.

Джерело: пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

28 травня, під час ракетної небезпеки, один з артилерійських катерів річкової флотилії Військово-Морських Сил, в акваторії Київського водосховища виявив БПЛА.

Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катера Шахед-136 було знищено.

У Генштабі ЗСУ раніше зазначили, що РФ не відмовляється від планів щодо подальшої окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 18 ворожих атак.

Та уточнили, що цієї доби, вночі, РФ завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”, 58 із 59 було знищено нашими захисниками.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.