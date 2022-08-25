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Сили спротиву у Мелітополі підірвали штаб окупантів, де готувалися до так званого «референдуму»

У тимчасово окупованому Мелітополі сили спротиву підірвали штаб російської окупаційної влади, де готувався так званий "референдум".

Четвер, 25 серпня 2022, 14:57
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Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Facebook.

За його словами, сили спротиву продовжують “не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді”. Все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, партизани знищують на місці.

На підтвердження цього сьогодні, 25 серпня вночі, підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там росіяни готувались до “голосування” та видавали російські паспорти: “Як наслідок, мінус один район, де і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі”, — написав Федоров.

Теги: війна, Іван Федоров, псевдореферендум, референдум, російська агресія, російсько-українська війна, Мелитополь

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