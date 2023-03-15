Про це пресслужба United24 написала в Telegram.

Повідомляється, що видобуток у соляних шахтах почався у 1881 році. За понад століття видобули понад 250 млн тонн солі.

Зазначено, що зараз робота у рудниках зупинена. Соледар окупували росіяни, підприємство понівечене обстрілами.

За даними пресслужби, у шахтах Соледара надзвичайна акустика: там грали симфонічні оркестри, відбувались фестивалі джазової музики та оперні концерти. А в травні 2016-го виконав гімн України Тернопільський військовий оркестр 44-ї окремої артилерійської бригади. Сталося це на глибині 300 метрів.

Крім того, наголошено, що в 2003 році в підземних галереях “Артемсолі” відбувся перший в історії людства політ на повітряній кулі. Цей факт занесений до “Книги рекордів Гіннеса”.

Також додається, що “Артемсіль” розвивала не лише виробництво, але й туристичний потенціал. У квітні 2021 року в руднику №1 відкрили маршрути для туристів: будь-хто міг приїхати та спуститись на 200 метрів під землю, щоб побачити музей, церкву, санаторій та скульптури з кристалів солі.