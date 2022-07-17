Головний експерт організації StateWatch Олександр Лємєнов наголосив, що в.о. Генпрокурора України Олексій Симоненко є абсолютно ручним прокурором Офісу президента.

Про це Лємєнов розповів #Буквам.

Олександр Лємєнов наголосив, що Симоненко, якого поставили на заміну Ірині Венедіктовій, є креатурою заступника Єрмака – Олега Татарова.

“Симоненко – ручний для ОП, людина Татарова, він підписував усе підряд, коли генпрокурорка Венедиктова йшла у відпустку. У владних колах його вважають персонажем, що виконує будь-які хотєлки ОП”, – розповів головний експерт StateWatch.

На заміну Венедіктовій розглядалися ще два кандидати: керівник Прокуратури Києва Олег Кіпер і заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

“Кіпер і Смирнов, які були кандидатурами на заміну Венедиктовій, самостійніші, з власною думкою. Найбільше на заміну, з погляду професіоналізму, підходять саме. Але Смирнов ніби “зійшов з дистанції”, – поділився з #Буквам Лємєнов.

Ще розглядають, за словами експерта StateWatch, кандидатуру Германа Галущенка – міністра енергетики України та члена РНБО.

“Незрозуміло чого його розглядають на посаду, але то є факт”, – констатував Лємєнов.