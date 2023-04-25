Про це повідомили в Instagram ФК “Бател”.

У бразильській команді зазначили, що Маріуполь зазнав найбільшого бомбардування з усіх українських міст за час повномасштабного вторгнення РФ.

“90% міста перестало існувати: школи, театри, кінотеатри та футбольна команда, яка найбільше представляла суспільство”, – мовиться у заяві.

У повідомленні нагадали, що 19 березня 2022 року ФК “Маріуполь” повинен був зіграти матч у межах чемпіонату України з “Колосом” на домашньому стадіоні ім.

Володимир Бойка, що майже за 60 км від українського-російського кордону. Однак той матч так і не відбувся.

“Його стадіон перетворився на руїни, і команда припинила своє існування. Без жодних прогнозів на повернення на поле. Ось уже рік, як “Маріуполь” не з’являється ні на полі, ні за його межами”, – наголошується у повідомлення.

У бразильській команді наголосили, що їхня країна приймала тисячі мігрантів з України, а в українському футбольному чемпіонаті завжди грали бразильські таланти.

“Гуарапуава, місто в районі Прудентополіса, штат Парана, має 75% населення українського походження. Це найбільша українська громада у Латинській Америці. І вони дбатимуть про “Маріуполь” доти, доки команда не зможе повернутися на батьківщину”.

“”Бател” прийме назву та кольори клубу “Маріуполь”. І подбає про команду, поки та не зможе повернутися додому. Маріуполь — символ стійкості українського народу та нації. Збережімо традиції та пристрасть до футболу. Настав час подбати про цю команду, шанувати ці кольори та зберегти їхню історію. У країні футболу”, – наголосили у клубі.