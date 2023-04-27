Тимчасово окупований Соледар, який раніше забезпечував сіллю не лише Україну, але й десятки держав світу, нині зруйнований росіянами. Захоплення міста відчули на собі не лише його мешканці, але й вся країна.

Про це повідомляє The New York Times.

“Сіль дала нам роботу, сіль — життя”, — сказав Руслан, солекоп та військовий.

На початку повномасштабного вторгнення РФ 45-річний Руслан працював під землею в одній із найбільших у Європі соляних шахт, а вже майже рік потому він воював біля Бахмуту, коли росіяни захопили його рідне місто, а разом з ним і шахту.

“Я навіть не можу зараз описати це відчуття. Все, що мені дороге, все, що я любив, над чим працював і про що мріяв, розбилося в одну мить”, — сказав він, коли його попросили пригадати, що він відчував, коли було втрачено місто Соледар.

Соледар окупували у січні 2023 року. Це дозволило росіянам посилити наступ на Бахмут. Містечко, яке перед нападом налічувало 10 000 жителів займало особливе місце в економіці та історії України.

Шахта надавала понад 90% солі в країні, а її оператор, державна компанія “Артемсіль”, експортувала сіль у понад 20 країн світу. Зараз Україна вперше в сучасній історії імпортує сіль.

Майже в кожній хаті був пакунок соледарської солі. Сіль була одним з перших ресурсів, які прославили Донбас своїми корисними копалинами.

Шахти Соледару також стали туристичною визначною пам’яткою разом із санаторієм.

Невдовзі після того, як росіяни почали вторгнення, Соледар зазнав нищівного бомбардування. Минулого літа сіль зникла з прилавків магазинів.

Знищення Соледару було частиною плану Росії по знищенню економіки України. Так, окупація Енергодару допомогла Кремлю перетворити Україну з експортера енергії на країну, що намагається задовольнити власні потреби. Уламки заводу “Азовсталь” є свідченням того, що Росія знищила національну металургійну промисловість, а блокади портів придушують те, що залишається.

“Все повністю зруйновано; життя майже не залишилося. Вся земля під Соледаром вкрита трупами окупантів. Ось так виглядає божевілля”, — заявив президент Володимир Зеленський на початку січня.

Про відхід українських військ із Соледару Руслан, нині на псевдо “Шахтар”, дізнався від друзів, коли воював у лісосмузі на північ від Бахмута, поблизу села Підгороднє.

Британська військова розвідка заявляла, що українські та російські офіційні особи, ймовірно, стурбовані тим, що інша величезну мережу тунелів можна використати у своїх інтересах.

Вікторія Скрипник, головна геологиня “Артемсолі”, після окупації Соледару заявила, що використання шахт у військових цілях малоймовірне: проходи занадто глибокі та вузькі, аби легко вводити та виводити військову техніку.

Руслан, який колись проводив екскурсії печерами, сказав, що ні з ким не спілкувався в Соледарі відтоді, як прийшли росіяни. Цивільні, які залишилися, за його словами, були або занадто старі, аби переїхати, або з нетерпінням чекали приходу росіян.

Дружина, син та донька Руслана були евакуйовані із Соледара ще до приходу росіян, але родина не знає, коли повернеться. Деякі з його друзів відмовилися від намірів повернутися додому, будуючи нове життя в інших містах.

“Я не можу відпустити це. Я знаю, що ми його [Соледар] відвоюємо, ми повернемося туди після перемоги, ми все відновимо і будемо жити далі”, — сказав Руслан.

Водночас його родина зберігає свій єдиний мішок солі із Соледару, чекаючи дня, коли вони зможуть повернутися додому.