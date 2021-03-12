У грудні минулого року сім’я українського олігарха Ріната Ахметова придбала віллу в передмісті Женеви, Швейцарія. Ціна елітної нерухомості - 60 млн франків або 64 млн доларів.

Про це заявив екснардеп та член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко на своєму YouTube-каналі.

За його даними, віллу на березі Женевського озера, у селищі Везена (Vésenaz) оформили на старшого сина олігарха – Даміра Ахметова.

Крім того, Дамір Ахметов придбав ще й невеликий будинок по сусідству з розкішною віллою, а також ділянку площею 7600 квадратних метрів.

Продавцем став французький бізнесмен саудівського походження Мансур Акрам Одже. Він входить у список 100 найвпливовіших арабів світу. Також Одже є співвласником імперії TAG і команди McLaren Formula One.

34-річний Дамір Ахметов є старшим сином українського олігарха. Він виїхав з України у віці 10 років. Навчався у Швейцарії та Великій Британії.

Сьогодні Ахметов-молодший є членом наглядових рад енергетичних і металургійних компаній свого батька, ДТЕК і Метінвест. Чоловік ніколи не вів бізнес самостійно, лише брав участь в управлінні компаніями свого батька.

За словами Лещенка, “2 мільярди гривень – це гроші, які цей клан (Ахметова, – ред.) вивів і цей клан мав би заплатити Українській залізниці”.

Лещенко уточнив, що “Укрзалізниця” за підсумками 2020 року понесла збитки через те, що деякі олігархи, зокрема Ахметов, “не сплачують справедливі тарифи за транспортування залізної руди, натомість акумулюють свої кошти за кордоном і купують за них нерухомість”.

Ахметов транспортує залізну руду в порти залізницею, з портів відправляє її за кордон. Однак кожна тонна перевозиться з 19% збитком для “Укрзалізниці”.

У той час, як держави-сусіди збільшують тарифи, “УЗ” щороку втрачає 8 млн гривень.

Лещенко поділився, що будь-яка спроба Міністерства інфраструктури збільшити тарифи на перевезення для експортерів залізної руди була заблокована металургійним лобі на чолі з людьми Ахметова. Однак він не уточнив прізвища.

Зазначимо, що це не єдина елітна нерухомість сім’ї Ахметова за кордоном. Зокрема у 2007 році мільярдер купив найдорожчу квартиру у світі, зайнявши три поверхи житлового комплексу “One Hyde Park”. Квартира коштувала йому щонайменше 220 млн доларів та ще 60 млн доларів за меблювання. У 2019 році Ахметов купив палац бельгійського короля Леопольда II на Французькій Рив’єрі в Сен-Жан-Кап-Ферра за 200 млн доларів.

Також олігарх є власником розкішного будинку у французькому Куршавелі. Ціна елітної нерухомості з видом на гори невідома.