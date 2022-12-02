Про це він написав у своєму Twitter.
У своєму дописі він акцентував на тому, що Президент України “забороняє Українську православну церкву”, нібито придушуючи у такий спосіб “свободу слова”.
Трамп-молодший також дорікнув демократам за фінансову підтримку України, натякнувши на те, що США не має надсилати нашій державі кошти.
“Зеленський забороняє Українську православну церкву. Його уряд також проводив рейди в українських православних церквах і арештовував священників. Напевно, тому він суперзірка демократів. Він — це про свободу, хлопці. Надішлімо йому ще 100 000 000 000,00 доларів без жодної відповідальності”, — йдеться в повідомленні.
BREAKING: Zelensky is banning the Ukrainian Orthodox Church.
His government has also been raiding Ukrainian Orthodox churches and arresting priests. (Prob why he’s a Dem superstar)
He’s all about freedom guys. Let’s send him another $100,000,000,000.00 with no accountability.
— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 2, 2022
Нагадаємо, що представники Республіканської партії в США відкрито виступають проти фінансової підтримки України. У такий спосіб, конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін заявила, що Україна не отримуватиме грошову допомогу, якщо республіканці переможуть на виборах до Конгресу.
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