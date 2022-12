Про це він написав у своєму Twitter.

У своєму дописі він акцентував на тому, що Президент України “забороняє Українську православну церкву”, нібито придушуючи у такий спосіб “свободу слова”.

Трамп-молодший також дорікнув демократам за фінансову підтримку України, натякнувши на те, що США не має надсилати нашій державі кошти.

“Зеленський забороняє Українську православну церкву. Його уряд також проводив рейди в українських православних церквах і арештовував священників. Напевно, тому він суперзірка демократів. Він — це про свободу, хлопці. Надішлімо йому ще 100 000 000 000,00 доларів без жодної відповідальності”, — йдеться в повідомленні.

BREAKING: Zelensky is banning the Ukrainian Orthodox Church.

His government has also been raiding Ukrainian Orthodox churches and arresting priests. (Prob why he’s a Dem superstar)

He’s all about freedom guys. Let’s send him another $100,000,000,000.00 with no accountability.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 2, 2022