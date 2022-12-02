Про це він написав у своєму Twitter. 

У своєму дописі він акцентував на тому, що Президент України “забороняє Українську православну церкву”, нібито придушуючи у такий спосіб “свободу слова”. 

Трамп-молодший також дорікнув демократам за фінансову підтримку України, натякнувши на те, що США не має надсилати нашій державі кошти.

“Зеленський забороняє Українську православну церкву. Його уряд також проводив рейди в українських православних церквах і арештовував священників. Напевно, тому він суперзірка демократів. Він — це про свободу, хлопці. Надішлімо йому ще 100 000 000 000,00 доларів без жодної відповідальності”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що представники Республіканської партії в США відкрито виступають проти фінансової підтримки України. У такий спосіб, конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін заявила, що Україна не отримуватиме грошову допомогу, якщо республіканці переможуть на виборах до Конгресу.

ДОВІДКА: Президент Україн Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.