Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Востаннє хлопця бачили у минулу п’ятницю вранці в районі Таллахт у Дубліні. Поліція кілька днів шукала його після заяви матері.

Під час пошуків сина Шинейд О’Коннор публікувала у соцмережах емоційні звернення до нього з проханням зв’язатися.

“Без тебе мій світ зникне. Ти – моє серце. Будь ласка, не зупиняй його. Будь ласка, не нашкодь собі. Іди в Гарду (поліцію) і ми відвеземо тебе до лікарні”, – написала вона в одному із постів.

Але у минулу суботу вранці Шинейд О’Коннор опублікувала таке:

“Мій прекрасний син, Невіїм Неста Алі Шейн О’Коннор, світло мого життя, вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер перебуває з Богом. Нехай він спочиває з миром, і нехай ніхто не наслідуватиме його приклад. Моя дитина. Я тебе дуже люблю. Спочивай з миром”.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace:

