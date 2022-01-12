Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

 

Востаннє хлопця бачили у минулу п’ятницю вранці в районі Таллахт у Дубліні. Поліція кілька днів шукала його після заяви матері.

Під час пошуків сина Шинейд О’Коннор публікувала у соцмережах емоційні звернення до нього з проханням  зв’язатися.

“Без тебе мій світ зникне. Ти – моє серце. Будь ласка, не зупиняй його. Будь ласка, не нашкодь собі. Іди в Гарду (поліцію) і ми відвеземо тебе до лікарні”, – написала вона в одному із постів.

Але у минулу суботу вранці Шинейд О’Коннор опублікувала таке:

“Мій прекрасний син, Невіїм Неста Алі Шейн О’Коннор, світло мого життя, вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер перебуває з Богом. Нехай він спочиває з миром, і нехай ніхто не наслідуватиме його приклад. Моя дитина. Я тебе дуже люблю. Спочивай з миром”.

В ірландській поліції повідомили, що тіло Шейна О’Коннора знайшли 7 січня, деталі не повідомляються. Колеги співачки висловили їй співчуття.

Шинейд О’Коннор зараз – 55 років. Крім Шейна, у неї ще троє дітей.

Фото: Sinéad O’connor/Facebook

Світова популярність прийшла до неї у 1990-х після виконання пісні Прінса Nothing Compares 2 U.