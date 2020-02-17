З першого погляду можна подумати, що це фотографія покійного натураліста Стіва Ірвіна. Але якщо придивитися, то можна побачити, що це його 16-річний син Роберт Ірвін. Хлопець, практично копія свого тата, вирішив відтворити фотографії, на яких його батько позував з тваринами.

Про це сообщаетcя на порталі My Modern Met.

Це не перший раз, коли фанати Ірвінів помічають схожість між Робертом та Стівом. Роберт регулярно позує для фотографій з тваринами так само, як і його батько.

Так, в Instagram Роберт поділився милим селфі з коалою. А в коментарях хлопцеві стали писати: “Ти так схожий на свого батька, що це нереально”, “Ти виглядаєш точно як твій батько на цій фотографії”.

Фото: @robertirwinphotography

Стів Ірвін, австралійський натураліст, актор, журналіст, помер в 2006 році на зйомках телепередачі Ocean’s Deadliest, отримавши смертельний удар ската-хвостокола в область серця. На честь Ірвіна був названий корабель MY Steve Irwin Товариства охорони морської фауни.