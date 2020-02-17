Про це сообщаетcя на порталі My Modern Met.
Це не перший раз, коли фанати Ірвінів помічають схожість між Робертом та Стівом. Роберт регулярно позує для фотографій з тваринами так само, як і його батько.
Так, в Instagram Роберт поділився милим селфі з коалою. А в коментарях хлопцеві стали писати: “Ти так схожий на свого батька, що це нереально”, “Ти виглядаєш точно як твій батько на цій фотографії”.
Фото: @robertirwinphotography
Стів Ірвін, австралійський натураліст, актор, журналіст, помер в 2006 році на зйомках телепередачі Ocean’s Deadliest, отримавши смертельний удар ската-хвостокола в область серця. На честь Ірвіна був названий корабель MY Steve Irwin Товариства охорони морської фауни.
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