Відповідне фото він опублікував в Instagram.

“Прекрасний час, щоб попрактикуватися в позі”, — написав Баєна в підписі до знімка.

Зазначимо, Джозеф — позашлюбний син Шварценеггера та його колишньої домробітниці Мілдред Баєна. Крім Джозефа у Шварценеггера четверо спільних дітей з дружиною Марією Шрайвер.

Батько Джозефа, як відомо, був не тільки актором та губернатором Каліфорнії, але й професійним бодибілдером. Він шість разів поспіль вигравав змагання Містер Олімпія.

На знімку Баєна повторив одну зі знаменитих бодибілдерских поз батька.

Фото з відкритих джерел

Пост Джозеф Баєни зібрав понад 20 тисяч лайків та десятки захоплених коментарів. Коментатори зауважували схожість Джозефа з батьком і писали йому слова підтримки.