22-річний син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баєна повторив одну з найбільш знакових бодибілдерских поз свого батька.

Відповідне фото він опублікував в Instagram.

“Прекрасний час, щоб попрактикуватися в позі”, — написав Баєна в підписі до знімка.

Зазначимо, Джозеф — позашлюбний син Шварценеггера та його колишньої домробітниці Мілдред Баєна. Крім Джозефа у Шварценеггера четверо спільних дітей з дружиною Марією Шрайвер.

Батько Джозефа, як відомо, був не тільки актором та губернатором Каліфорнії, але й професійним бодибілдером. Він шість разів поспіль вигравав змагання Містер Олімпія.

На знімку Баєна повторив одну зі знаменитих бодибілдерских поз батька.

Пост Джозеф Баєни зібрав понад 20 тисяч лайків та десятки захоплених коментарів. Коментатори зауважували схожість Джозефа з батьком і писали йому слова підтримки.